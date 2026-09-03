5ª Festa de Laço Comprido do Rancho Carrapicho terá “Duelo Rei do Gir”

O Rancho Carrapicho, em Novo Plano, realiza nos dias 4, 5 e 6 de setembro a 5ª Festa de Laço Comprido, evento que reúne competição, tradição e entretenimento voltados aos apreciadores das atividades equestres e da cultura do campo.

Entre os principais destaques da programação está o 3º Duelo Rei do Gir, que terá como prêmio principal uma motocicleta, conforme divulgado pela organização. A competição integra a programação especial da festa e deve reunir competidores e público da região.

Segundo a organização, a edição deste ano contará ainda com uma novidade de alcance nacional, ampliando a proposta do evento e fortalecendo a visibilidade da competição.

As provas serão avaliadas pelos juízes Dede, Miojo e Americano, que ficarão responsáveis pelo julgamento e acompanhamento técnico das disputas.

A narração ficará por conta de Zaqueu da Rondônia, Mota e Ivan Fabuloso, que conduzirão a apresentação das competições e dos principais momentos da programação.

Na área comercial, a responsabilidade ficará com Luiz Henrique, conhecido como Cobra, que estará à frente da organização do setor.

Ao longo dos três dias, a 5ª Festa de Laço Comprido do Rancho Carrapicho deve reunir competidores, famílias, amantes do esporte e público interessado nas tradições ligadas à cultura sertaneja e às atividades de montaria.

O evento será realizado no Rancho Carrapicho, em Novo Plano. Para mais informações sobre a programação e as competições, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (69) 9 9310-9884, com Carrapicho.