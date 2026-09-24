Centro de Atendimento Psicossocial para servidores será implantado no IPMV por iniciativa de Amanda Areval em Vilhena

O projeto prevê um espaço de acolhimento voltado para os servidores municipais, que será instalado no Instituto de Previdência Municipal de Vilhena (IPMV) a partir de uma iniciativa da vereadora Amanda Areval.

O objetivo é fornecer atendimento especializado e contínuo para preservar a saúde mental dos trabalhadores do município.

Com o projeto pronto, a parlamentar agora apresenta os detalhes da iniciativa em parceria com o prefeito Flori Cordeiro.

Amanda Areval destacou a motivação por trás dessa idealização “Em reuniões com servidores e especialistas identificamos que para avançarmos nos cuidados com a saúde mental dos servidores seria necessário criar um órgão municipal que ofereça atendimento especializado e contínuo . Que nos permita prevenir e também cuidar daqueles que estejam adoecidos. É difícil? Sim. Por isso resolvemos encarar esse desafio com seriedade, e há meses estamos trabalhando junto do IPMV. O projeto básico arquitetônico e o desenho inicial da equipe necessária estão prontos. O apoio do Executivo nesta iniciativa tem sido fundamental”, explica a parlamentar.

O futuro espaço contará com uma estrutura completa de atendimento, incluindo salas de recepção, consultório diferenciado, salas de atendimento (Sala 01 e Sala 02), banheiros acessíveis (PCD) e uma sala para os arquivos do IPMV.

A equipe técnica prevista para o local deverá ser composta por psicólogo(a), médico especialista em saúde mental, assistente social, psiquiatra e enfermeiro(a), garantindo prevenção, acolhimento, diagnóstico e orientação clínica aos servidores.

De acordo com Amanda, a importância de investir nesta área se reflete diretamente no cotidiano de nossos servidores, pois temos notado um aumento de adoecimentos entre eles e precisamos entender , acolher e acompanhá-los. Cuidar daqueles que cuidam do município.

PARCERIA COM O EXECUTIVO

O avanço da elaboração do projeto só foi possível pela parceria com o Executivo, após uma série de articulações e reuniões, a ação só ganhou corpo graças ao espaço cedido pela Prefeitura, no IPVM, ao apoio do prefeito Flori Cordeiro e sensibilidade do presidente do instituto, Bruno Stédile,

Ao mesmo tempo, para que este projeto fosse elaborado, Amanda viabilizou outro projeto: um convênio de estágio com o IFRO Vilhena, que “cedeu” duas acadêmicas de Arquitetura do IFRO Vilhena, Samantha Luiza e Hyris Batista, que fizeram as medições e levantamentos, em uma dupla dinâmica que também agora estende seus trabalhos a outros espaços municipais, como o viveiro municipal e ginásios esportivos.