Colisão entre carro e motoneta deixa jovem com nariz fraturado no Centro de Vilhena

Um acidente de trânsito registrado na manhã de quarta-feira, 2 de setembro, deixou o condutor de uma motoneta ferido no cruzamento da Avenida Liberdade com a Rua Ricardo Franco, no Centro de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o motorista de um Fiat Siena transitava pela via quando teria avançado a sinalização vertical de parada obrigatória, colidindo contra uma motoneta Honda Biz que cruzava a via em sua preferencial.

Com o impacto, o condutor da motoneta caiu ao solo e sofreu escoriações pela perna esquerda e dores intensas no rosto. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada, realizou os primeiros socorros no local e encaminhou a vítima ao Hospital Regional.

Exames de raio-X confirmaram que o jovem sofreu uma fratura no nariz, permanecendo sob cuidados médicos. O motorista do automóvel relatou que, logo após a colisão, auxiliou a mãe do jovem ferido, levando-a até o seu local de trabalho.

Em seguida, ele deixou o carro estacionado nas proximidades e retornou a pé ao cruzamento para prestar esclarecimentos e fornecer seus dados aos policiais.

Quando a Polícia Militar chegou ao endereço, os veículos envolvidos já haviam sido retirados do ponto de impacto, desfazendo a cena do acidente.

Os militares colheram os dados das partes e registraram o boletim de ocorrência, que foi encaminhado à Polícia Civil para a apuração da dinâmica do sinistro.

Os veículos foram liberados aos respectivos proprietários.