Flávio Bolsonaro quer Bruno Bolsonaro Scheid à frente de demandas fundiárias de Rondônia junto à Presidência

Bruno Bolsonaro Scheid participou, nesta quinta-feira (3), de uma chamada de vídeo com Flávio Bolsonaro durante uma reunião realizada em Buritis, em Rondônia, na qual foram apresentadas demandas relacionadas à regularização fundiária e a questões que atingem o setor produtivo no estado. Durante a conversa, Flávio assumiu compromisso com os produtores presentes e colocou Scheid à frente da interlocução dessas pautas junto à Presidência da República em um eventual governo.

Na chamada, Scheid informou que estava reunido em Buritis e apresentou a situação da região a Flávio Bolsonaro. Ao abordar o tema, afirmou que a localidade possui força econômica, mas enfrenta problemas relacionados a reservas, e defendeu uma atuação voltada à regularização fundiária em Rondônia.

“Presidente, reunido aqui em Buritis, uma região economicamente muito forte, mas muito castigada por reservas criadas por Lula. Eu já disse que o remédio é um só: botar Flávio Bolsonaro presidente para a gente acabar com isso, fazer uma regularização fundiária séria no Estado de Rondônia e ter aqui dentro o que é direito rondoniense. O senhor está situado sobre tudo.”

Em resposta, Flávio Bolsonaro afirmou que a propriedade privada seria respeitada e relacionou o tema das demarcações de terras à segurança jurídica. Dirigindo-se diretamente a Scheid, afirmou que pretende estabelecer condições para quem trabalha, planta ou atua na mineração dentro da legislação.

“A propriedade privada vai ser respeitada. Essas demarcações de terras aí, que são feitas com base em fundamento e ninguém sabe exatamente quais são, geram uma insegurança jurídica danada. E, no nosso governo, Bruno, nós vamos ter segurança jurídica para quem quiser trabalhar, quem quiser plantar, quem quiser minerar. Sempre vendo a lei, vai contar com o nosso apoio, vai contar com a nossa força para a desburocratização.”

Na sequência, Flávio Bolsonaro afirmou que pretende utilizar tecnologia para acelerar procedimentos de licenciamento ambiental. Ainda durante a mesma manifestação, também mencionou o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

“Vamos usar tecnologia aí para ter um licenciamento ambiental muito mais rápido do que acontece hoje. E pode ter certeza que, no nosso governo, MST não vai se criar.”

A regularização fundiária voltou ao centro da conversa quando Flávio Bolsonaro falou sobre autonomia dos proprietários e citou os títulos de propriedade concedidos durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a declaração feita durante a chamada, a intenção seria buscar uma meta superior àquela atribuída à gestão anterior.

“A gente tem que devolver a autonomia para quem é dono da terra poder fazer. O presidente Bolsonaro concedeu mais de 420 mil títulos de propriedade, urbana ou rural. Vamos trabalhar muito aí para bater essa meta do presidente Bolsonaro e garantir títulos de propriedade para os verdadeiros donos dessas terras.”

Antes das manifestações sobre propriedade privada, regularização fundiária e titulação, Flávio Bolsonaro também havia se dirigido diretamente a Scheid ao anunciar que pretendia estabelecer uma meta relacionada ao tema. “Eu vou buscar uma meta ousada aqui agora, Bruno.”

Ao final de sua manifestação sobre os títulos de propriedade, Flávio Bolsonaro reforçou diretamente a Scheid o compromisso apresentado durante a chamada: “Pode contar comigo.”

Além das declarações registradas no vídeo, as informações fornecidas sobre a reunião apontam que Flávio Bolsonaro apresentou Bruno Bolsonaro Scheid aos produtores como o nome que deverá conduzir a interlocução das demandas fundiárias de Rondônia junto à Presidência da República. Segundo essas informações, Scheid foi colocado à frente das questões relacionadas à regularização fundiária, à Funai e a reservas federais que atingem produtores rondonienses.

Ainda de acordo com as informações apresentadas sobre o encontro, Scheid foi indicado como representante escolhido por Jair Bolsonaro e por Flávio Bolsonaro para encaminhar essas pautas. A previsão apresentada aos integrantes do setor produtivo é de que ele tenha acesso ao gabinete da Presidência da República para tratar dos problemas levados pelos produtores de Rondônia.

O compromisso estabelecido durante a chamada prevê, dessa forma, que Scheid funcione como interlocutor das demandas do setor produtivo rondoniense perante a Presidência em questões fundiárias. Entre os assuntos mencionados estão regularização de terras, procedimentos relacionados à Funai e situações envolvendo reservas federais no estado.

Na conversa, Flávio Bolsonaro vinculou esse compromisso a medidas de segurança jurídica, desburocratização, licenciamento ambiental e titulação de propriedades. Ao citar a gestão de Jair Bolsonaro, afirmou que foram concedidos mais de 420 mil títulos de propriedade urbana ou rural e declarou que pretende trabalhar para superar essa quantidade.

Scheid, por sua vez, concentrou sua manifestação na situação de Buritis e na necessidade de regularização fundiária em Rondônia.