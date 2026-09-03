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quinta-feira, 03 de setembro de 2026.

Frente evangélica sai em defesa de Marcos Rogério após críticas sobre Museu da Bíblia

Projeto foi alvo de críticas de Adailton Fúria durante debate entre candidatos ao Governo de Rondônia na Rema TV

A Frente Parlamentar Evangélica (FPE) no Congresso Nacional saiu em defesa do senador e candidato ao Governo de Rondônia Marcos Rogério (PL) após o projeto do Museu da Bíblia ser alvo de críticas durante o debate entre os candidatos realizado na noite desta terça-feira (1º), na Rema TV.

Em nota divulgada nesta quarta-feira (2), a entidade esclareceu o valor destinado pelo parlamentar à iniciativa e destacou sua atuação na defesa da fé e dos valores cristãos.

O assunto foi levantado pelo candidato Adailton Fúria (PSD) durante o debate. Na nota, a Frente classifica como “absolutamente falsas” as informações de que Marcos Rogério teria destinado R$ 14 milhões em emendas para a construção do Museu da Bíblia. Segundo a entidade, a contribuição do senador foi de aproximadamente R$ 480 mil, enquanto o montante superior a R$ 14 milhões resultou da participação de diversos parlamentares.

Os documentos referentes ao empreendimento detalham a destinação feita por Marcos Rogério em R$ 483.214,19. O valor integra o Contrato de Repasse nº 903915/2020, celebrado em dezembro de 2020, que reúne R$ 14,125 milhões para a primeira etapa do projeto.

A iniciativa contou com emendas de parlamentares de diferentes estados, entre eles integrantes da Frente Parlamentar Evangélica. Na nota, a entidade ressalta a importância do espaço e afirma que “o Museu da Bíblia em Brasília é uma obra fundamental para preservar o legado da Palavra de Deus para as futuras gerações em todo o Brasil”.

O documento, assinado pelo deputado federal Gilberto Nascimento, presidente da FPE, também manifesta apoio a Marcos Rogério e destaca sua atuação em pautas ligadas à fé, à família e à liberdade religiosa. A Frente afirma ser grata à “coragem e à firmeza” do senador na defesa desses valores.

Essa trajetória também encontra reflexos nas propostas apresentadas por Marcos Rogério para Rondônia. No Plano de Governo 2027–2030, o candidato estabelece entre seus compromissos a defesa da vida e o bem-estar da família. A cultura também integra os eixos do documento, com propostas voltadas à valorização do setor, de seus espaços e manifestações.

Concebido como um espaço dedicado à preservação da importância histórica, religiosa e cultural da Bíblia, o empreendimento passou por adequações ao longo dos anos. Atualmente, há tratativas para uma nova reformulação, com a indicação de que passe a ser denominado Memorial Nacional da Bíblia, reforçando o caráter nacional da iniciativa.

A obra ainda não foi iniciada e não houve pagamento referente ao contrato. O processo possui pendências documentais e aguarda providências do Governo do Distrito Federal para avançar.

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