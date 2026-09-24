Colisão entre moto e bicicleta deixa três feridos em cruzamento de Colorado

Um acidente de trânsito do tipo atropelamento deixou três pessoas feridas no cruzamento da Avenida Solimões com a Rua Humaitá, no município de Colorado do Oeste.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a colisão envolveu uma motocicleta Honda NXR Bros e uma bicicleta.

A motociclista trafegava pela Avenida Solimões, no sentido à Rua Tupi, transportando uma passageira, quando acabou colidindo com o ciclista, que é menor de idade, no cruzamento das vias.

Com o impacto, os ocupantes dos dois veículos sofreram ferimentos. A condutora da motocicleta teve escoriações no braço e nas costas, enquanto a mulher que estava na garupa sofreu uma fratura na perna direita. O adolescente que conduzia a bicicleta teve escoriações no braço e no rosto.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e uma ambulância do Hospital Municipal compareceram ao local e prestaram socorro aos feridos, que foram encaminhados para atendimento e avaliação médica na unidade de saúde do município.

Com o choque, a motocicleta teve danos na parte frontal e lateral, enquanto a bicicleta ficou com ambos os pneus retorcidos.

A Perícia Técnica foi acionada e compareceu ao local para realizar os trabalhos de praxe e apurar as circunstâncias e responsabilidades do acidente.