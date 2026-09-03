Hildon reconhece baixo desempenho nos debates, atribui falhas de concentração a efeitos da Covid e dispara: “Sou o tiozão dessa campanha”

Em entrevista ao jornalista Juan Pantoja, no podcast do site Eu Ideal, o candidato ao Governo de Rondônia Hildon Chaves (UP) reconheceu que teve desempenho abaixo do esperado nos dois primeiros debates da campanha. Segundo ele, dificuldades de concentração e episódios de esquecimento podem estar relacionados a efeitos da Covid-19.

Durante a conversa, Juan Pantoja observou que Hildon não demonstrava o mesmo perfil combativo da campanha de 2016, quando venceu sua primeira eleição para a Prefeitura de Porto Velho. Naquele pleito, o então candidato ganhou repercussão ao afirmar que conseguia “reconhecer um bandido em dois minutos de conversa”. Hildon respondeu que aquela eleição ocorreu há dez anos e admitiu que a idade também trouxe mudanças em sua postura. “Eu sou o tiozão desta campanha. Só que estou muito mais preparado agora do que antes”, declarou.

O candidato afirmou que esteve na linha de frente das ações municipais de enfrentamento à pandemia, especialmente durante a campanha de vacinação, e acredita ter contraído a doença entre quatro e cinco vezes. De acordo com Hildon, os episódios podem ter deixado consequências. “Há relatos de muitas pessoas que sofreram sequelas, como falta de concentração e esquecimento”, afirmou.

Em tom bem-humorado, o candidato brincou que a doença também poderia ter provocado um efeito positivo: “Olha, aumentou a libido”.

Hildon informou ainda que não pretende comparecer a todos os debates promovidos durante a campanha. Segundo ele, a estratégia será dividir a agenda entre alguns desses encontros e uma presença mais intensa nas ruas, em contato direto com os eleitores. “Desta vez, nós vamos de forma mais relaxada. Se esquecer, esqueceu. A população sabe das minhas entregas e que sou o mais preparado para governar Rondônia”, concluiu.

Um boletim do Ministério da Saúde, baseado na Pnad Contínua, aponta que 3,87 milhões de brasileiros com condições pós-Covid relataram problemas de memória ou atenção, o equivalente a 28% desse grupo. Foi o terceiro sintoma mais frequente, atrás de cansaço e dores no corpo.