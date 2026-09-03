Mariana coloca saúde materno-infantil entre as prioridades para o Senado

A candidata ao Senado Mariana Carvalho 100 (Republicanos) propõe fortalecer a atenção materno-infantil em Rondônia, com ampliação do acompanhamento pré-natal, melhoria da estrutura das maternidades e ações voltadas à primeira infância. A proposta busca garantir mais cuidado às mulheres desde a gestação e melhores condições de atendimento para mães e bebês. A candidata ao Senado Mariana Carvalho 100 (Republicanos) propõe fortalecer a atenção materno-infantil em Rondônia, com ampliação do acompanhamento pré-natal, melhoria da estrutura das maternidades e ações voltadas à primeira infância. A proposta busca garantir mais cuidado às mulheres desde a gestação e melhores condições de atendimento para mães e bebês.

INVESTIMENTOS REALIZADOS — Durante seus mandatos na Câmara dos Deputados, Mariana destinou R$ 5,1 milhões à Maternidade Municipal Mãe Esperança, em Porto Velho. Desse total, R$ 3,92 milhões foram destinados à reforma da unidade, R$ 430 mil à manutenção e aquisição de equipamentos e outros R$ 750 mil para obras de reforma que estão em execução. As melhorias incluem modernização da estrutura física, instalações elétricas, hidráulicas e de gases medicinais, acessibilidade e intervenções nos setores de emergência, internação, centro cirúrgico, maternidade, neonatologia, farmácia, cozinha, diagnóstico por imagem e áreas de apoio.

Os investimentos também permitiram a aquisição de equipamentos necessários à rotina da maternidade, entre eles berços aquecidos, poltronas hospitalares, sofás-cama, focos cirúrgicos e suportes para soro. Os registros do mandato incluem ainda recursos destinados ao Banco de Leite. No interior, Mariana destinou recursos para equipamentos do Centro de Saúde da Mulher de Governador Jorge Teixeira e para as áreas de ginecologia e obstetrícia do Centro de Saúde da Mulher de Machadinho d’Oeste.