Maurício Carvalho ouve produtores e reforça compromisso com São Miguel do Guaporé

O deputado federal e candidato à reeleição Maurício Carvalho 4444 (Federação União Progressista) participou de uma roda de conversa com produtores rurais em São Miguel do Guaporé, onde ouviu demandas de quem vive da agricultura e discutiu os desafios para fortalecer a produção no município.

Entre os assuntos apresentados pelos agricultores estiveram a produção leiteira, os valores pagos ao produtor e as dificuldades enfrentadas diariamente no campo.

Maurício destacou que o apoio ao setor produtivo já faz parte da atuação de seu mandato. Em São Miguel do Guaporé, foram destinados R$ 800 mil para uma pá carregadeira, R$ 340 mil para um trator agrícola e R$ 70 mil para uma grade aradora, equipamentos que já foram entregues.

“O que impulsiona Rondônia é a agricultura. Precisamos ouvir quem produz e trabalhar para garantir estrutura, tecnologia e condições para que o pequeno produtor consiga produzir melhor, crescer e gerar renda”, afirmou.

Durante o encontro, o vereador Sargento Rimualdo agradeceu o empenho de Maurício em atender as demandas do município e lembrou a destinação de R$ 400 mil para a aquisição de uma van para a Associação Desportiva Cultural e Agrícola Verdão, localizada na Linha 78.

O veículo, entregue por Maurício e Mariana Carvalho, é utilizado no transporte dos alunos de karatê e foi citado como exemplo de uma demanda local que se transformou em investimento para a comunidade.

Para Maurício, a conversa com agricultores e lideranças é fundamental para direcionar a atuação parlamentar.

“Não quero chegar dizendo ao produtor aquilo que ele precisa. Quero sentar, ouvir quem está no campo e entender onde podemos ajudar de verdade. Já conseguimos trazer máquinas, equipamentos e outros investimentos para São Miguel, mas ainda temos muito trabalho pela frente. É ouvindo as pessoas que conseguimos transformar uma necessidade em trabalho e uma emenda em resultado”, concluiu.