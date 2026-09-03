Natan Donadon aposta em experiência, trajetória política e convida para caminhada nesta sexta-feira em Vilhena

O candidato a deputado federal Natan Donadon (União Progressista) divulgou um vídeo de campanha no qual apresenta sua trajetória pessoal e política, destacando experiências acumuladas ao longo dos anos e pedindo o apoio do eleitorado nas eleições.

Na gravação, o candidato relembra sua ligação com o município de Colorado do Oeste, onde construiu parte de sua trajetória e iniciou sua caminhada na vida pública. Imagens antigas são exibidas durante o vídeo, mostrando momentos de sua atuação política e de sua vida pessoal.

A propaganda também destaca a participação de Natan Donadon em eleições anteriores. Ele foi candidato a deputado federal pela primeira vez em 1998, obtendo expressiva votação. Em 2002, concorreu novamente, obtendo 27.939 votos e ficando como primeiro suplente, mas assumindo o posto em 2005. Já em 2006 foi reeleito ao cargo com 32.747 votos.

Posteriormente, voltou a disputar uma vaga na Câmara dos Deputados e, nas eleições de 2010, foi reeleito com 43.627 votos, conforme os dados apresentados na propaganda eleitoral. “Hoje estou mais preparado, experiente, pronto para assumir este novo desafio”, finalizou.

CAMINHADA NESTA SEXTA-FEIRA

Em tempo, Natan também convidou a população de Vilhena para participar de uma caminhada na tarde desta sexta-feira, 4 de setembro.

Segundo ele, a concentração está marcada para as 15h30, em frente ao Posto Indy, na avenida Melvin Jones, via que dá acesso ao bairro Cristo Rei. “Será uma supercaminhada. Por isso, convidamos nossos apoiadores, familiares e amigos para estarem juntos conosco nesta linda caminhada”, destacou.