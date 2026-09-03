Prefeitura de Vilhena vai adotar “Cartão Uniforme Escolar” após sugestão de vereadores em parceria com prefeito

A implantação do “Cartão Uniforme Escolar” na rede municipal de ensino de Vilhena está prestes a sair do papel, consolidando uma importante vitória para a educação e a economia da cidade.

A iniciativa, encabeçada pela vereadora Amanda Areval e pelos parlamentares Wilson Tabalipa, Jander Rocha, Anderson Motorista e Zé Duda, propõe ao Executivo substituir o modelo tradicional de licitação e compra por menor preço, que frequentemente beneficia fornecedores de outros municípios, por um formato inteligente que injeta os recursos públicos diretamente no comércio vilhenense.

A articulação em torno dessa melhoria, no entanto, não é recente. Desde fevereiro de 2025, Amanda Areval vem atuando fortemente nos bastidores desta pauta, realizando levantamentos orçamentários, oficiando a Prefeitura, buscando viabilidade e costurando o diálogo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Agora, em ofício de 15 de julho, os vereadores Wilson Tabalipa, Anderson Motorista, Jander Rocha, Zé Duda se somaram à Amanda Areval e solicitaram à Semed que a medida fosse adotada. Esse esforço de longo prazo foi formalizado através do Ofício nº 155/2026/GVAA, expedido ao Secretário de Educação, Flávio de Jesus, solicitando oficialmente o estudo de viabilidade para a implantação do cartão. A demanda ganhou ainda mais peso ao unir forças no Legislativo municipal (Leia ofício no final da matéria).

O novo modelo em tramitação, inspirado em uma legislação de sucesso do Distrito Federal, foi desenhado para assegurar o benefício de forma universal a todos os estudantes regularmente matriculados na rede pública municipal de Vilhena, sem distinção de critérios de renda.

Para a Administração Pública, a medida é sinônimo de eficiência, pois descentraliza a distribuição e reduz significativamente os custos logísticos relacionados ao armazenamento e à entrega das roupas. Para as famílias, o vale-uniforme traz a praticidade e a autonomia de escolher as peças de acordo com suas necessidades reais. Acima de tudo, o programa fortalece a economia local: ao exigir o credenciamento de empresas aptas do próprio município, a iniciativa incentiva a geração de emprego, a renda e a circulação de dinheiro dentro da própria cidade.

O resultado de todo esse planejamento agora entra em sua fase de execução na Prefeitura. O prefeito Flori Cordeiro manifestou apoio à ação e acertou com a Semed a realização de uma reunião inaugural sobre o tema no dia 8 de setembro, às 8h, na secretaria.

O convite é direcionado estritamente aos fornecedores de uniformes já estabelecidos no município, visando apresentar as informações essenciais da proposta, discutir a participação do comércio local e orientar sobre os possíveis documentos para o credenciamento. “Trabalhamos intensamente desde fevereiro de 2025 para viabilizar esse projeto porque sabíamos que para além de a Prefeitura oferecer o uniforme para quem mais precisa, temos de garantir mais dignidade aos alunos e autonomia para as famílias. Agradeço aos vereadores que se uniram a esta causa. Isso foi fundamental. Principalmente porque o Cartão Uniforme faz justiça aos nossos produtores de peças locais. Em vez de vermos o recurso do município escoar para confecções de outras cidades em grandes licitações, agora o dinheiro vai girar aqui dentro, valorizando as nossas empresas de costureira, malharia e confecção, aquecendo o nosso comércio e gerando emprego para a nossa gente. É uma vitória de toda Vilhena”, comemorou a vereadora Amanda Areval.

A expectativa é que a reunião gere um plano de ação e consequente projeto de lei. Com a aprovação da nova norma, em 2027, se tudo correr bem, os uniformes já poderão ser adquiridos em Vilhena mesmo pelas próprias famílias, evitando problemas quanto à qualidade, tamanhos, dimensões e adaptações especiais que alguns alunos precisam.