Professor de Medicina da Metropolitana ministra palestra em evento sobre julgamento ético médico promovido pela ESA/OAB RO

O professor do curso de Medicina da Faculdade Metropolitana, Dr. Lucas Levi Gonçalves Sobral, participou, nesta terça-feira (1º), do evento “Por Dentro do Julgamento Ético Médico”, promovido pela Escola Superior de Advocacia da OAB Rondônia (ESA/OAB-RO), em Porto Velho.

Realizada de forma presencial, a atividade proporcionou aos participantes uma imersão na dinâmica dos julgamentos de processos ético-profissionais, aproximando profissionais e estudantes das áreas da Medicina, Bioética e Direito. O encontro teve palestra ministrada pelo professor Lucas Levi e mediação do advogado Alexandre Paiva Calil, presidente da Comissão de Direito da Saúde da OAB Rondônia.

A experiência também evidencia a atuação do docente em diferentes espaços ligados à ética e à responsabilidade médica. Especialista em Medicina Legal e Perícias Médicas, Lucas Levi é diretor do Instituto Médico Legal de Rondônia e ocupa atualmente o cargo de secretário-geral do Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia (CREMERO).

Na Metropolitana, o professor contribui para a formação dos acadêmicos em disciplinas como Bioética, Ética Médica e Medicina Legal, levando para a sala de aula conhecimentos construídos também a partir de sua experiência profissional.

Conhecimento que ultrapassa a sala de aula

A participação em um evento voltado à discussão de julgamentos éticos reforça a importância de aproximar a formação acadêmica das situações que os futuros médicos poderão enfrentar ao longo da carreira. Questões relacionadas à responsabilidade profissional, conduta ética, tomada de decisão e processos ético-disciplinares fazem parte da realidade da profissão e precisam ser compreendidas ainda durante a graduação.

Para a coordenadora de Extensão da Faculdade Metropolitana, Marcela Oliveira, a participação do professor em iniciativas como essa representa uma conquista para toda a instituição e demonstra a relevância de conectar a universidade com os espaços de atuação profissional. “Isso demonstra a força da Metropolitana em promover uma formação que vai além da sala de aula. Quando nossos docentes compartilham sua experiência em espaços de diálogo com instituições como a OAB e o CREMERO, nossos acadêmicos também são beneficiados, porque têm contato com discussões que fazem parte da realidade profissional que encontrarão no futuro. É uma conquista que reforça nosso compromisso com uma formação ética, responsável e conectada às demandas da sociedade.”

A iniciativa também fortalece o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento. A aproximação entre Medicina e Direito contribui para ampliar a compreensão sobre os aspectos éticos e legais que acompanham o exercício profissional, especialmente em situações que exigem decisões responsáveis e fundamentadas.

Para os acadêmicos de Medicina, experiências como essa ajudam a transformar conteúdos discutidos durante a graduação em conhecimento aplicado à realidade profissional. Ao acompanhar debates sobre ética médica e responsabilidade, o estudante passa a compreender que o cuidado em saúde envolve não apenas domínio científico e técnico, mas também compromisso com princípios éticos, respeito ao paciente e responsabilidade diante das próprias decisões.

A participação do professor Lucas Levi no evento “Por Dentro do Julgamento Ético Médico” reforça, ainda, o compromisso da Metropolitana com uma educação médica alinhada às demandas contemporâneas da profissão. A presença de docentes em espaços de discussão, atualização e integração profissional contribui para aproximar os acadêmicos dos desafios reais da Medicina e para formar profissionais mais preparados para atuar com conhecimento, responsabilidade e ética.

A Metropolitana parabeniza o professor Dr. Lucas Levi Gonçalves Sobral pela participação no evento e pela contribuição para o fortalecimento do debate sobre ética médica e para a formação de futuros profissionais comprometidos com uma atuação responsável e humanizada.