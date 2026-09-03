Sílvia Cristina é acolhida na capital e reforça campanha

A campanha da candidata ao Senado Sílvia Cristina, tem sido acolhida pela população de Porto Velho, com reuniões, visitas, caminhadas e entrevistas. Com essa mobilização, seu nome ganha cada vez mais forças. “Em cada mobilização de rua, em cada reunião, no corpo a corpo com eleitores, estamos recebendo manifestações de apoio e reforçando a nossa candidatura. A cada momento, estamos vendo uma crescente em nossa campanha na capital”, afirmou Sílvia.

A candidata percorreu áreas comerciais da zona Leste e da área Central, participou de reuniões em diversos bairros e fez caminhada no Cristal da Calama, fortalecendo a sua candidatura.

“Estamos levando a nossa mensagem de fazer direito e fazer o bem, para a capital e toda a Rondônia. A nossa campanha é nas ruas, é propositiva e temos trabalho para mostrar, temos entregas e resultados que beneficiam a população”, encerrou Sílvia.