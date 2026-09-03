Vera Paixão defende planejamento para garantir funcionamento de serviços públicos

A situação da clínica municipal de castração, tema de manifestação de tutores e resgatadores de cães e gatos, chama atenção para um problema que vai além da causa animal: a falta de planejamento para garantir a continuidade dos serviços públicos após a conclusão de uma obra.

Para a candidata a deputada federal Dra. Vera Paixão, os recursos públicos precisam ser investidos e novas estruturas são importantes para atender às necessidades da população. No entanto, o planejamento não pode terminar com a inauguração de um prédio.

“Construir uma obra, muitas vezes, é a parte mais fácil. O verdadeiro desafio é garantir que ela continue funcionando e cumpra o objetivo para o qual foi criada. Não adianta entregar um prédio e, pouco tempo depois, a população encontrar as portas fechadas”.

Segundo Vera, cabe ao Poder Executivo planejar projetos que sejam viáveis não apenas durante sua construção, mas também depois de concluídos. Isso inclui avaliar antecipadamente os custos de manutenção, a necessidade de profissionais, equipamentos e as possibilidades de parcerias ou outras fontes de recursos.

“Antes de iniciar uma obra, é preciso pensar: como esse serviço será mantido? Haverá recursos próprios? Será possível estabelecer parcerias? Qual será a estrutura necessária para garantir o atendimento? Um projeto público precisa ser viável do começo ao funcionamento permanente”.

A candidata ressalta que a busca por recursos estaduais e federais pode contribuir para fortalecer os municípios, mas defende que esses investimentos estejam ligados a projetos com planejamento e condições reais de continuidade.

“O papel de uma deputada federal é também buscar investimentos para a região e ajudar os municípios a viabilizar projetos importantes. Mas os recursos precisam encontrar projetos bem planejados, para que cada investimento se transforme em atendimento e serviço para a população”.