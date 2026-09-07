Adolescente pega carro escondido, causa acidentes e derruba muro de residência em Pimenteiras

Um adolescente causou uma sequência de acidentes de trânsito na madrugada do último domingo, 6 de setembro, no município de Pimenteiras do Oeste.

O jovem pegou um carro Chevrolet Opala escondido do proprietário e provocou destruição em ruas da cidade.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de acidente de trânsito.

Ao chegar ao local, na Rua Porto Alegre, a equipe constatou que se tratava de uma sequência de colisões provocadas pelo menor ao volante.

Durante o trajeto pela via, o adolescente perdeu o controle do Opala e colidiu violentamente contra a traseira de um Chevrolet Onix. Com a força do impacto, o Onix foi projetado para frente e atingiu a traseira de um Renault Kwid que estava estacionado, gerando um engavetamento com grandes danos materiais nos dois veículos.

Logo após a colisão, o menor fugiu do local conduzindo o automóvel em direção à Rua Bolívia. No caminho, ele perdeu o controle da direção novamente e bateu contra o muro de uma residência, derrubando a estrutura. Na sequência, o carro ainda atingiu a lateral de um Fiat Siena estacionado em frente ao imóvel.

O veículo conduzido pelo adolescente ficou com a parte frontal destruída e com avarias na traseira.

Diante dos fatos, a Polícia Militar acionou a mãe do jovem. Acompanhado da genitora, o adolescente foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Cerejeiras para o registro da ocorrência e adoção das medidas legais cabíveis, incluindo a apuração dos atos infracionais e o ressarcimento dos prejuízos provocados aos proprietários das vítimas.