Carro cruza canteiro central na Avenida Paraná, atinge motocicleta e deixa dois feridos em Vilhena

Um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na noite de domingo, 6 de setembro, no cruzamento da Avenida Paraná com a Rua 844, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a colisão ocorreu no momento em que um carro Ford Fiesta, que seguia na Avenida Paraná, cruzou o canteiro central para atravessar a pista.

Durante a manobra, o automóvel atingiu uma motocicleta Yamaha Lander que trafegava pela mesma avenida, no sentido BR-364/Aeroporto.

Com o impacto, os dois ocupantes da motocicleta caíram no asfalto e sofreram diversas escoriações pelo corpo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar prestou os primeiros socorros no local e encaminhou as vítimas ao Hospital Regional para avaliação médica.

Após o acidente, o motorista do carro forneceu seus contatos e o endereço de sua residência para que os envolvidos pudessem tratar dos prejuízos.

A Polícia Militar deslocou-se até o local indicado e fez contato com o condutor, constatando que ele não apresentava ferimentos e nem sinais de embriaguez.

Como os veículos foram removidos da pista antes da chegada da guarnição, não foi possível realizar a perícia técnica no local da colisão.

O caso foi registrado para as providências de praxe e ressarcimento dos danos materiais e pessoais.