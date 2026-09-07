Desfile cívico movimenta Vilhena a partir das 16h

Com a participação de 20 instituições, o desfile cívico-militar em comemoração ao Dia da Independência do Brasil tem início previsto para as 17h desta segunda-feira, 7 de Setembro, em Vilhena.

A concentração dos participantes começa mais cedo, a partir das 16h, na Praça Ângelo Spadari, de onde terá início a programação.

O evento é organizado pela Prefeitura de Vilhena, por meio da Fundação Cultural de Vilhena (FCV), e integra as celebrações alusivas à Independência do Brasil.

O encerramento acontecerá na Praça Nossa Senhora Aparecida, onde foi montada uma estrutura com palco para o acompanhamento da programação.

A celebração integra o calendário oficial de eventos do município e reforça a importância do 7 de Setembro como uma oportunidade para relembrar a trajetória histórica do Brasil e valorizar princípios como cidadania, patriotismo e identidade nacional.