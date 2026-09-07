Hildon Chaves desembarca em Vilhena nesta terça-feira para agenda de campanha nas ruas

O candidato ao Governo de Rondônia, Hildon Chaves (União Brasil), cumpre agenda de campanha em Vilhena nesta terça-feira, 8 de setembro.

A programação prevê uma série de atividades em diferentes pontos da cidade.

Durante a passagem pelo município, Hildon participará de caminhadas, visitas e encontros com eleitores. A agenda também contará com a presença de candidatos a outros cargos eletivos e integrantes do grupo político que apoia a chapa.

As atividades fazem parte da estratégia de campanha para ampliar o contato direto com a população e fortalecer a presença do grupo no Cone Sul de Rondônia.

Hildon Chaves vêm percorrendo diferentes regiões do estado, participando de reuniões e encontros com lideranças políticas, produtores rurais, empresários e representantes de diversos setores.

Em Vilhena, os candidatos já participaram anteriormente de agendas com lideranças locais e representantes do setor produtivo. Agora, com a campanha em andamento, a intenção é intensificar a aproximação com os eleitores.

A movimentação desta terça-feira deverá reunir candidatos, apoiadores e lideranças durante as atividades pelas ruas de Vilhena, reforçando a presença da campanha na região.