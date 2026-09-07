Homem é esfaqueado nas costas durante briga em Pimenteiras; suspeito do ataque fugiu

Um homem ficou ferido após ser atingido por um golpe de canivete durante uma briga registrada no município de Pimenteiras do Oeste.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao hospital após a vítima dar entrada na unidade médica buscando socorro para um ferimento provocado por objeto perfurocortante.

Em conversa com os policiais no local, o homem relatou que se envolveu em um desentendimento com outro indivíduo, conhecido na região pelo apelido de “Bolívia”.

Durante a discussão, o agressor sacou um canivete e desferiu um golpe contra as costas da vítima, provocando um corte na região.

Após o ataque, o suspeito fugiu e não foi localizado no momento do atendimento. Devido ao estado de saúde e às circunstâncias do fato, não foram obtidas informações detalhadas sobre o paradeiro do agressor.

A ocorrência foi registrada e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, responsável pela área, que investigará a motivação e a autoria do crime.