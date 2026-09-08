Comerciante é rendido por assaltante armado com revólver e perde R$ 600 em Vilhena; câmeras de segurança registraram fuga do suspeito

Um comércio localizado na Avenida Melvin Jones, próximo ao cemitério Cristo Rei, em Vilhena, foi alvo de um assalto à mão armada na noite da última sexta-feira, 4 de setembro, por volta das 19h45.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o proprietário do estabelecimento estava no local quando foi surpreendido por um homem que invadiu o imóvel portando um revólver, aparentemente de calibre .22.

Mediante ameaças, o criminoso anunciou o assalto e exigiu que a vítima entregasse todo o dinheiro do caixa.

Assustado diante da arma de fogo, o comerciante entregou cerca de R$ 600,00 em espécie, além de um cordão de ouro de uso pessoal. Logo após subtrair os pertences, o assaltante fugiu do endereço utilizando uma bicicleta.

A Polícia Militar foi acionada e, de posse das características do suspeito e da direção tomada, realizou patrulhamento e diligências pelas vias adjacentes, mas o indivíduo não foi localizado.

Câmeras de segurança instaladas nas imediações do imóvel registraram o momento da fuga do assaltante.

As imagens foram coletadas e encaminhadas para a Polícia Civil, que utilizará os registros para auxiliar na identificação e localização do autor do crime.

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