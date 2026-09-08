Motoneta furtada na porta de casa é recuperada pela PM em Vilhena

Uma motoneta Yamaha Crypton, de cor vermelha, que havia sido furtada em frente a uma residência na Avenida Arnaldo Batista, no bairro Jardim Araucária, foi localizada e recuperada pela Polícia Militar em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a proprietária do veículo acionou a equipe policial na madrugada do último domingo, 6 de setembro, após perceber que sua motoneta não estava mais estacionada em frente de casa.

A vítima relatou que havia visto o veículo na frente do imóvel pela última vez por volta das 22h, mas ao checar a rua à meia-noite, notou o furto. Embora a casa contasse com câmeras de segurança, o sistema de gravação não estava funcionando no momento, impedindo o registro de imagens do suspeito.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e iniciou as buscas pela região. Posteriormente, a corporação recebeu informações de que uma motoneta com as mesmas características e placa correspondente ao veículo furtado estava estacionada na Avenida Tancredo Neves.

Uma guarnição deslocou-se imediatamente ao endereço e confirmou que se tratava do bem subtraído horas antes.

A proprietária foi informada sobre a localização do veículo. A motoneta foi recolhida e encaminhada à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi apresentada à Polícia Civil para os procedimentos de restituição à legítima dona.