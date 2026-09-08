Vereador cobra solução para falta de água e diz que fez “campanha de oração” por construção de posto de saúde em Chupinguaia

O vereador Denilson Ramos (PSD) utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Chupinguaia durante a sessão ordinária desta terça-feira, 8, para abordar duas questões de interesse da população: a falta de água em algumas regiões do município e o início da construção de um posto de saúde no bairro Cidade Alta.

Ao tratar do problema no abastecimento de água, o parlamentar cobrou providências do secretário municipal responsável pelo setor e pediu que o município se organize para disponibilizar caminhões-pipa à população do Cidade Alta quando necessário.

Segundo Denilson, um dos caminhões utilizados no atendimento estava quebrado na semana passada, o que teria prejudicado o fornecimento. Ele também alertou para os problemas enfrentados pelas bombas de abastecimento. “Quando chove, as bombas acabam queimando”, afirmou.

Depois, o vereador destacou o início da construção de um posto de saúde no bairro Cidade Alta, obra que, segundo ele, estava travada desde 2021.

Denilson afirmou que a unidade já passou pelo processo de licitação e comemorou o avanço da obra, relacionando o início da construção a uma campanha de oração que teria realizado em 2025. “O crente tem que fazer campanha de oração. Fiz de agosto até o final do ano. Só Deus para destravar muitas coisas”, declarou.

O vereador também agradeceu às autoridades envolvidas pela retomada do projeto e ressaltou a importância da futura unidade de saúde para os moradores do bairro Cidade Alta.