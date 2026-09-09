Aposentada procura polícia após ter valor debitado indevidamente de conta bancária em Pimenteiras

Uma correntista e beneficiária do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) procurou o Quartel da Polícia Militar em Pimenteiras do Oeste, para denunciar uma movimentação financeira não autorizada em sua conta bancária.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a mulher compareceu à unidade policial apresentando o extrato de sua conta em uma cooperativa de crédito local.

Segundo o documento, após o recebimento de seu benefício previdenciário, foi registrado um débito no valor de R$ 396,26 referente a um convênio empresarial, operação que ela afirma não ter contratado ou autorizado.

A vítima percebeu a falta do dinheiro ao tentar realizar pagamentos de rotina. Ela procurou as autoridades para formalizar a ocorrência e notificar a instituição financeira, visando o rastreamento da transação e a restituição do valor subtraído.

A equipe policial prestou orientações sobre os procedimentos legais, recolheu cópia do comprovante bancário e registrou o caso para apuração dos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica e invasão de dispositivo informático.

O relatório foi encaminhado à Polícia Civil de Cerejeiras, que investigará a origem da movimentação irregular.