Cão abandonado e debilitado em empresa fechada é resgatado após denúncias no bairro Bela Vista, em Vilhena

Um cachorro de porte médio foi resgatado em situação de abandono e maus-tratos nas dependências de uma empresa de produtos de madeira situada às margens da BR-174, no bairro Bela Vista, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada para apoiar uma ação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente após o recebimento de denúncias sobre um animal deixado no imóvel sem os devidos cuidados.

Representantes do órgão ambiental relataram que tentaram contato com os responsáveis pelo estabelecimento em diversas ocasiões anteriores, mas o local permanecia constantemente fechado e sem a presença de nenhum funcionário ou proprietário.

Ao checarem o imóvel através das grades do portão, as equipes visualizaram o cão, de pelagem amarela, visivelmente magro e debilitado.

Diante da urgência para salvar o animal e da ausência de responsáveis no local, foi necessário realizar o rompimento dos cadeados que trancavam o acesso principal para permitir a entrada da equipe de resgate.

O animal foi recolhido em segurança e entregue aos cuidados da equipe veterinária de uma organização não governamental da cidade (ONG Universo Pet), onde passará por avaliação médica, tratamento nutricional e abrigo adequado.

A ocorrência foi registrada para apuração de responsabilidade pelo crime de maus-tratos e abandono de animais.