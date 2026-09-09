Casal é preso por furtar fios de cobre de escolas municipais em Vilhena; receptação é investigada

Um casal foi preso pela Polícia Militar em Vilhena suspeito de envolvimento no furto e na comercialização de cabeamento elétrico e fiação de cobre subtraídos das dependências de duas escolas municipais localizadas no bairro Tancredo Neves.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe policial realizava patrulhamento ostensivo na região devido aos frequentes registros de furto de fios nos estabelecimentos de ensino, quando foi acionada por representantes de uma empresa de monitoramento eletrônico.

Eles relataram que haviam recebido informações sobre a venda de fios de cobre em uma empresa de reciclagem local, com quantidade compatível com o material levado das escolas.

Os policiais deslocaram-se até o endereço dos suspeitos, no bairro Embratel. Durante vistoria no imóvel, os militares encontraram uma porção de substância análoga à maconha sobre um móvel na cozinha.

O morador assumiu a posse da droga para consumo pessoal e, inicialmente, negou envolvimento nos furtos às instituições de ensino. Contudo, ao ser confrontado com as imagens registradas pelas câmeras de segurança, ele acabou confessando a autoria do crime com a participação de sua companheira.

O suspeito indicou outro endereço no bairro Parque São Paulo onde o restante do material estava escondido. No local, os policiais encontraram aproximadamente 20 quilos de fios de cobre aguardando para serem queimados antes da venda. O homem admitiu que já havia queimado e comercializado parte da fiação em uma empresa de sucatas e reciclagem da cidade.

A equipe policial foi até a empresa de reciclagem apontada, onde uma funcionária confirmou realizar a compra e pesagem de sucatas. Questionada sobre o material furtado, ela informou que a fiação adquirida já havia sido revendida e repassada, não sendo possível a recuperação imediata na loja.

Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com a porção de entorpecente e os 20 kg de fios apreendidos, para a lavratura do flagrante pelos crimes de furto e receptação.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência e prestar assistência à filha menor do casal.

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