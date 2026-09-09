Homem é detido por moradores após invadir casa e lesionar idosa durante fuga em Vilhena

Um homem com histórico de condenações por crimes patrimoniais foi contido por moradores na rua H 14, no bairro Cohab, em Vilhena, após invadir duas residências, praticar furto e lesionar uma idosa enquanto tentava fugir.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada, após populares informarem que haviam imobilizado um suspeito de invasão na área externa de um imóvel.

Ao chegar ao endereço, a equipe policial realizou a abordagem e revista pessoal no indivíduo.

Com o homem, os policiais encontraram um aparelho celular lilás, um cordão dourado com crucifixo, dois cartões de benefício, um tablet de cor branca e a quantia de R$ 14,55 em moedas.

Embora não portasse documentos de identificação, a verificação no sistema constatou que se tratava de um homem já conhecido das guarnições pela prática reiterada de delitos na região.

Ao ser questionado, o suspeito admitiu que havia entrado primeiro em um imóvel no bairro Jardim Aripuanã com a intenção de furtar objetos de valor. Durante a fuga, ele invadiu a segunda residência, na Cohab, onde agrediu uma idosa para tentar evitar ser contido e responsabilizado pelo crime.

A vítima lesionada e uma testemunha do ocorrido não foram conduzidas à delegacia no momento devido à idade avançada, limitações de locomoção e aos cuidados diários prestados ao cônjuge com mobilidade reduzida.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), acompanhado dos objetos recuperados, onde foi apresentado à autoridade policial para a lavratura do flagrante e adoção das medidas cabíveis.