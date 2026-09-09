Laércio Torres diz estar preparado para Assembleia e defende maior representação do Cone Sul

O candidato a deputado estadual Laércio Torres (Avante) esteve na redação do Extra de Rondônia, em Vilhena, nesta quarta-feira (9), e falou sobre a campanha eleitoral, sua experiência na administração pública e a proposta de ampliar a representação política do Cone Sul na Assembleia Legislativa de Rondônia.

Ex-secretário municipal de Obras de Vilhena, Laércio afirmou que chega à reta final da campanha com uma estrutura que, segundo ele, vem crescendo desde o período de pré-campanha.

Ele disse que a equipe começou a organização antecipadamente, formando grupos de apoiadores e definindo a coordenação. “Fizemos o dever de casa na pré-campanha, organizamos os grupos, os apoiadores e o pessoal que estaria junto na coordenação. Começamos com um volume bom de campanha e, a cada dia, novas pessoas vêm se somando”, afirmou.

Segundo o candidato, a expectativa é intensificar as atividades nos últimos dias antes da votação. Ele também atribuiu parte do desempenho da campanha ao apoio recebido do prefeito de Vilhena, destacando a influência política e a aprovação que, segundo ele, o chefe do Executivo municipal possui.

EXPERIÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questionado sobre estar preparado para assumir um mandato na Assembleia Legislativa, Laércio destacou a experiência acumulada em diferentes funções no Legislativo e no Executivo.

Ele afirmou que já atuou como chefe de gabinete da presidência da Câmara e como diretor financeiro do Legislativo, além dos quatro anos em que esteve à frente da Secretaria Municipal de Obras. “Essa trajetória me amadureceu o suficiente. Tenho uma bagagem muito grande política, administrativa e pessoal”, declarou.

Laércio também ressaltou que esta é sua primeira disputa por um cargo eletivo. Para ele, o fato de nunca ter concorrido anteriormente contribui para que não carregue o que chamou de “rejeição política”.

O candidato afirmou ainda que sua trajetória na administração pública fez com que seu nome se tornasse conhecido entre os eleitores de Vilhena e da região.

CAMPANHA ENTRA NA RETA FINAL

Sobre o contato com os eleitores, Laércio disse que, durante as visitas e reuniões, tem percebido maior interesse em conhecer suas ideias, seu perfil e os grupos que apoiam sua candidatura.

Ele afirmou que a campanha está crescendo e demonstrou confiança em um resultado positivo, mas ressaltou que pretende manter o trabalho até o último dia. “Estamos com uma expectativa muito grande de vitória, mas não vamos deixar de trabalhar, não vamos deixar de fazer o dever de casa”, afirmou.

DEFESA DE MAIOR REPRESENTAÇÃO REGIONAL

Na entrevista, um dos principais pontos destacados pelo candidato foi a necessidade, segundo ele, de ampliar a representação política do Cone Sul.

Laércio citou o potencial eleitoral da região e defendeu que os eleitores utilizem o voto para aumentar a presença de representantes locais na Assembleia Legislativa. “Vilhena e o Cone Sul têm quase 100 mil votos. Desses, cerca de 80 mil vão às urnas. É um número suficiente para eleger seis deputados estaduais. No entanto, só temos três aqui representando a região”, afirmou.

A partir desses números, o candidato defendeu uma mobilização regional em torno da escolha de representantes do Cone Sul.

RECURSOS PARA A REGIÃO

Laércio também afirmou que, caso seja eleito, pretende direcionar recursos de emendas parlamentares para Vilhena e os demais municípios da região. “Se formos vitoriosos no dia 4 de outubro, pode ter certeza de que nossa energia política e nossos recursos provenientes de emendas serão investidos aqui, na nossa região, na nossa casa. Vamos cuidar primeiro da nossa casa”, declarou.

Para o candidato, o fortalecimento da representação política é um instrumento para buscar investimentos e promover mudanças nas cidades do Cone Sul e em Rondônia.

A eleição para deputado estadual ocorre em 4 de outubro, quando os eleitores escolherão os representantes para a próxima legislatura da Assembleia Legislativa.