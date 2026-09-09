Mecânico é rendido por assaltante armado e tem cordão de ouro de R$ 25 mil roubado em Vilhena

Um mecânico teve um cordão de ouro avaliado em cerca de R$ 25 mil roubado durante um assalto à mão armada ocorrido em seu local de trabalho, localizado na Rua 908, no bairro Nova Esperança, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência no endereço e fez contato com a vítima.

O trabalhador relatou que estava no interior da oficina mecânica quando um homem vestindo roupas escuras invadiu o local portando uma arma de fogo, possivelmente um revólver calibre .38.

Sob graves ameaças, o assaltante exigiu que a vítima entregasse a corrente de ouro que usava no pescoço. Diante do risco à sua integridade física, o homem repassou a joia de elevado valor ao criminoso. Logo após subtrair o cordão, o suspeito saiu correndo a pé e tomou rumo desconhecido.

A Polícia Militar realizou patrulhamento tático e buscas minuciosas nas imediações e em possíveis rotas de fuga do bairro, mas o assaltante não foi localizado até o registro do boletim.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que investigará o crime para identificar e prender o autor do roubo.