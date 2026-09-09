Por unanimidade, TRE defere registro de candidatura de Natan Donadon a deputado federal

Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) deferiu, na tarde desta quarta-feira, 9 de setembro, o registro de candidatura de Natan Donadon ao cargo de deputado federal.

Os membros da Corte acompanharam o voto da juíza Taís Macedo de Brito Cunha, relatora do processo, e aprovaram o registro da candidatura do vilhenense. “Acordam os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, em julgar o Registro de candidatura deferido. Tudo por unanimidade. Votou o Presidente, nos termos do art. 14, I, do Regimento Interno. Acórdão publicado em sessão. Porto Velho, 08/09/2026”, ressalta o voto da Juíza Tais Macedo, relatora do caso.

Com a decisão, o ex-parlamentar está apto a disputar as eleições de 4 de outubro.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Natan Donadon, que exerceu três mandatos consecutivos como deputado federal (2005 a 2013), agradeceu a Deus por mais esta vitória e afirmou que sua candidatura tem como principal objetivo devolver representatividade ao Cone Sul do Estado, que está há 13 anos sem um representante na Câmara dos Deputados. “Sempre tive a certeza, a convicção e a confiança de que era elegível, e isso foi confirmado agora pela Corte Eleitoral de Rondônia. Estou muito feliz e agradecido a Deus, pelo deferimento de minha candidatura”, declarou.

O candidato também afirmou que pretende trabalhar para fortalecer a representação política da região no cenário nacional e defender os interesses dos municípios do Cone Sul.