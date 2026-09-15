Campanha de Laércio ganha as ruas, e candidato se emociona ao acompanhar caminhada por vídeo

A campanha de Laércio Torres a deputado estadual segue nas ruas com grande adesão popular.

Enquanto o candidato enfrenta um momento delicado após sofrer um acidente na BR-364, amigos e apoiadores decidiram dar continuidade à mobilização, levando sua mensagem à população.

Uma grande caminhada marcou esse movimento de apoio. Durante o percurso, os participantes fizeram uma chamada de vídeo para Laércio, permitindo que ele acompanhasse, mesmo à distância, a manifestação de carinho e o empenho de quem segue ao seu lado.

Ao ver a mobilização, Laércio não conteve as lágrimas. Emocionado, agradeceu aos apoiadores pela dedicação e afirmou que fará muito mais pela população rondoniense. A ligação aproximou o candidato das pessoas que decidiram continuar nas ruas durante sua recuperação.

Laércio terá um longo processo de recuperação pela frente. Nesse período, amigos e apoiadores assumiram o compromisso de manter a campanha em movimento, dando continuidade às atividades e ao contato com os eleitores.

A caminhada reuniu apoio à candidatura e solidariedade ao homem que enfrenta uma etapa difícil de sua vida. Do outro lado da tela, entre lágrimas e agradecimentos, Laércio reafirmou sua vontade de se recuperar e seguir trabalhando por Rondônia.

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