Geraldo Alckmin reforça nome de Expedito Netto ao Governo de RO

O vice-presidente Geraldo Alckmin confirmou seu apoio ao candidato do PT ao Governo de Rondônia, Expedito Netto.

Embora seja filiado ao PSB, Geraldo preferiu estar junto com o petista, por afinidade e amizade, já que Netto trabalhou na estrutura do Governo Lula.

“Quero transmitir meu apoio ao Expedito Netto, para governador de Rondônia. Ele nasceu em Porto Velho, conhece o Estado e já representou Rondônia por dois mandatos como deputado federal”, disse Alckmin, em vídeo divulgado nas redes sociais.

O PSB em Rondônia tem Samuel Costa como candidato ao Governo, mas Geraldo Alckmin preferiu manifestar apoio a quem ele já conhece. Expedito Netto tem o apoio do PT local e de lideranças nacionais para o seu projeto de candidatura ao Governo de Rondônia.

Geraldo Alckmin é uma liderança do campo da esquerda no Brasil. Ele foi eleito vice-presidente ao lado de Lula e agora disputa a reeleição, por sua boa relação com os PT e com o presidente. Geraldo é homem da extrema confiança do Lula e ganhou o reconhecimento dos petistas por isso.

É um reforço de peso para a campanha de Expedito Netto, trazendo a sua experiência de gestão e sua grande capacidade de articulação dentro do PT e dos demais partidos de esquerda.