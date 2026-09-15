Hildon assina pacto com profissionais da saúde e promete um “pente-fino” nos contratos

O ex-prefeito de Porto Velho e pré-candidato ao Governo do Estado, Hildon Chaves (Federação União Progressista), firmou nesta segunda-feira (14) um pacto histórico com os profissionais da saúde do Estado.

Reunido com os diretores do SINDISAUDE-RO, Hildon se comprometeu em realizar integralmente todos os pontos da pauta de reivindicações da categoria, incluindo uma investigação rigorosa em todos os contratos terceirizados, firmados pelo atual Governo.

“Sei perfeitamente da urgência de resolver a grave questão da saúde pública de Rondônia e assumo o compromisso de tomar decisões com toda a celeridade e o cuidado necessários nesse momento crítico que estamos atravessando”, assinalou Hildon. “Agradeço a todos os profissionais da saúde por nos receberem e desde já me coloco à disposição para realizar tudo aquilo que foi colocado hoje nesta reunião, caso sejamos eleitos”.

Hildon se comprometeu a resolver definitivamente a crise de superlotação do Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, que representa “um dos problemas estruturais e de saúde pública mais antigos do Estado de Rondônia”. O candidato assumiu que construirá o novo hospital de urgência e emergência da capital “em dois anos e meio, a partir do zero. Não haverá inauguração de pedra nem mágica nenhuma, apenas gestão administrativa séria e responsável, sem trégua para a corrupção”, disparou.

Hildon confirmou que irá convocar de imediato os aprovados em concurso público, a fim de suprir a deficiência de profissionais da saúde na rede pública do Estado, assim como irá promover uma “atualização histórica” do Programa de Cargos, Carreiras e Salários da Saúde (PCCR). O candidato também afirmou que irá dobrar, de R$ 500 para R$ 1.000, o valor do auxílio-alimentação da categoria, “num prazo de até 90 dias”.

“Estou me comprometendo publicamente hoje em promover um aumento real de 3% no Orçamento Geral da SESAU, fixado na Lei de Orçamento para 2027”, declarou Hildon, que também confirmou que irá criar cargos em comissão “para valorizar os gerentes, adjuntos e coordenadores de enfermagem”. Hildon também afirmou que fará uma “gestão democrática” da enfermagem. Ele também confirmou a correção imediata dos valores defasados, tendo como base o Piso Nacional da Enfermagem.