Pesquisa eleitoral registra avanço de Dr. Lucas Donadon na disputa para deputado federal em RO

O candidato a deputado federal Dr. Lucas Donadon (PRD) registrou 1,51% das intenções de voto na pesquisa espontânea do Instituto Phoenix para a Câmara dos Deputados em Rondônia. No levantamento apresentado, o candidato recebeu 17 menções e aparece com o maior percentual entre os nomes de sua federação partidária citados pelos entrevistados.

Dr. Lucas Donadon disputa as eleições pelo PRD e integra a Federação Renovação Solidária, formada por PRD e Solidariedade. Sua candidatura a deputado federal está deferida pela Justiça Eleitoral.

O levantamento do Instituto Phoenix ouviu 1.123 eleitores e foi contratado pela ABC Publicidade Ltda. A pesquisa espontânea pergunta ao eleitor sua preferência sem apresentar previamente uma lista de candidatos. A rodada está registrada na Justiça Eleitoral sob o nº RO-02620/2026.

CRESCIMENTO REFLETIDO NAS PESQUISAS

A campanha de Dr. Lucas Donadon avalia que o resultado mais recente reflete um crescimento que vem se consolidando ao longo das últimas pesquisas eleitorais, com aumento da lembrança de seu nome na disputa por uma das oito cadeiras de Rondônia na Câmara dos Deputados.

O desempenho também coloca o candidato em evidência dentro de sua própria federação no levantamento apresentado. Ainda assim, por se tratar de uma pesquisa eleitoral, os números representam o cenário verificado no período da coleta e não constituem previsão do resultado das urnas.

CONE SUL GANHA ESPAÇO NA DISPUTA FEDERAL

Natural de Vilhena, Dr. Lucas Donadon tem sua trajetória ligada ao Cone Sul de Rondônia e disputa pela primeira vez uma cadeira na Câmara dos Deputados. Os dados oficiais da candidatura registram sua naturalidade em Vilhena, profissão de médico e candidatura pelo PRD.

A presença de um candidato da região entre os nomes citados no levantamento amplia a participação do Cone Sul na disputa pela representação de Rondônia na Câmara Federal, região que reúne municípios como Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara, Chupinguaia e Pimenteiras do Oeste.

DOBRADINHA COM ROSANGELA DONADON

Dr. Lucas Donadon realiza a campanha em dobradinha com sua mãe, a deputada estadual Rosangela Donadon, candidata à reeleição. Segundo informações da campanha, o trabalho político e parlamentar desenvolvido por Rosangela alcança atualmente 40 municípios de Rondônia, criando uma atuação conjunta que vai do Cone Sul a diferentes regiões do estado.

A trajetória parlamentar de Rosangela tem raízes especialmente fortes no Cone Sul. O perfil institucional da Assembleia Legislativa registra sua atuação histórica na região e a destinação de ações e recursos para municípios do sul de Rondônia ao longo de seus mandatos.

Na campanha de 2026, mãe e filho vêm participando de reuniões, visitas e encontros com lideranças e moradores de diferentes municípios. Em agendas já divulgadas, lideranças políticas também manifestaram apoio à candidatura de Dr. Lucas Donadon a deputado federal.

PRIMEIRO ENTRE OS NOMES DA FEDERAÇÃO NO LEVANTAMENTO

Considerando os candidatos da Federação Renovação Solidária (PRD/Solidariedade) citados na pesquisa apresentada, Dr. Lucas Donadon registra o maior percentual na sondagem espontânea.

A federação reúne os partidos PRD e Solidariedade, composição que consta nos dados públicos da candidatura registrados para as Eleições de 2026.

DADOS DA PESQUISA

A pesquisa do Instituto Phoenix foi realizada com 1.123 eleitores de Rondônia, informa margem de erro de 2,9 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado sob o nº RO-02620/2026.

Como em toda pesquisa eleitoral, os resultados representam um retrato do período em que as entrevistas foram realizadas e devem ser analisados considerando a metodologia e a margem de erro informadas pelo instituto.