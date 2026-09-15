Sílvia Cristina assinou a CPMI do banco Master e cobra presidente do Senado

A deputada federal Sílvia Cristina assinou o pedido de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar as fraudes no banco Master e cobrou uma posição do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O pedido foi protocolado no início de fevereiro deste ano.

“Assinamos com outros deputados e senadores, o pedido de criação da CPMI, mas não avançou nada. Infelizmente, o presidente Alcolumbre sequer fez a leitura do pedido em plenário. Somente após a leitura é que pode ser instalada de fato a Comissão e definidos os membros”, afirmou Sílvia.

Após a leitura, com a instalação se define o presidente e o relator, após os partidos indicarem os 15 senadores e os 15 deputados que integrarão a Comissão, que terá 180 dias para a conclusão dos trabalhos.

“O povo brasileiro assiste estarrecido que, a cada dia, um novo escândalo envolvendo o banco Master e eu assinei para que haja apuração, doa a quem doer, passando esse caso a limpo e punindo quem tiver culpa no cartório”, arrematou.