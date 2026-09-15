Vera Paixão diz que “discurso ideológico vazio de propostas tem feito o eleitor perder a esperança”

A candidata a deputada federal Vera Paixão tem defendido que Vilhena e o Cone Sul de Rondônia precisam eleger um representante que tenha compromisso com a região e capacidade de transformar demandas locais em ações concretas em Brasília.

Para Vera, parte da perda de esperança da população na política está relacionada à repetição de discursos que prometem mudanças, mas que não se sustentam quando o candidato chega ao poder. Segundo ela, muitos políticos acabam se tornando aquilo que passaram anos criticando ou sequer conseguem concluir o mandato para o qual foram eleitos. “O discurso ideológico vazio de propostas tem feito o eleitor perder a esperança. As pessoas estão percebendo que não basta falar aquilo que elas querem ouvir durante a campanha. É preciso apresentar propostas e, principalmente, ter uma história que demonstre compromisso com aquilo que está sendo defendido”, afirma.

Na avaliação da candidata, esse cenário contribui para o aumento da rejeição à política e para a descrença nas instituições. Por isso, Vera defende que o eleitor vá além dos discursos de campanha e observe o histórico de cada candidato. “Antes de escolher, é importante olhar para a vida pública e para a trajetória de cada um. O que essa pessoa já fez? Cumpriu aquilo que prometeu? Como se comportou quando teve uma oportunidade de exercer um mandato ou uma função pública? Essas respostas dizem muito mais do que um discurso bonito em período eleitoral”, destaca.

Para a candidata, é preciso resgatar a esperança de que a política pode, de fato, melhorar a vida das pessoas e garantir à população aquilo que é seu por direito. A mudança, segundo ela, não deve acontecer apenas pela troca de nomes, mas também pela forma de fazer política: menos promessas e discursos vazios e mais compromisso, trabalho e prestação de contas à população.