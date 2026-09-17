Equipe Pequeno Dragão conquista 33 medalhas no Campeonato Brasileiro de Karatê em SP

A equipe Pequeno Dragão, de Vilhena, sob a supervisão da Sensei Bruna B. Vilela, teve uma atuação de destaque no 33º Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de Karatê Interestilos (CBKI), realizado em São Paulo, entre os dias 10 e 13 de setembro.

A delegação de Vilhena foi formada por 28 atletas, que participaram da competição após meses de preparação, treinos intensos e muita dedicação. Ao todo, a equipe conquistou 33 medalhas, sendo 5 de ouro, 9 de prata e 19 de bronze. Dos 28 atletas participantes, 20 subiram ao pódio.

Os medalhistas foram Emilly Sofia, Nahama Cecília, Pedro Miguel, Pedro Krigerr, Denilson Rodrigues, Maria Vitória, Gustavo Sérgio, Guilherme Rodrigues, Nathan Marins, Nikolas Manoel, Davi Vitor, Pietro Marins, Pedro Padovan, Maria Heloisa, Gabriel Lopes, Pietro Castro, Enzo Jhordan, Isaque Sabino, Ana Julia e João Emanuel.

A equipe também destacou o desempenho dos atletas Antônio, Eduardo, Lavínia, Heloísa, Maria Eduarda, Emanuelle, Emanuelly e Mariah Lavínia, que não subiram ao pódio nesta edição, mas representaram Vilhena com garra, disciplina e dedicação.

A equipe Pequeno Dragão de Rolim de Moura também obteve um resultado expressivo, conquistando 3 medalhas de ouro, 7 de prata e 8 de bronze.

No quadro geral da competição, a Federação de Karatê Interestilos de Rondônia (FEKIR) alcançou o 4º lugar nacional, com 16 medalhas de ouro, 22 de prata e 35 de bronze. “Cada competição é um degrau a mais na caminhada. O resultado de hoje é a base do pódio de amanhã. Seguimos juntos, treinando e crescendo, porque o próximo pódio já começou a ser construído”, destacou a Sensei Bruna Vilela.

O resultado reforça o crescimento do karatê rondoniense e o compromisso das equipes com a formação de atletas por meio do esporte, da disciplina e da perseverança.