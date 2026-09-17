VÍDEO: candidato à Câmara Federal leva pé de maconha em ato de campanha em MG

O candidato a deputado federal por Minas Gerais, Dário 4e20 (Psol-MG), apareceu em um ato de campanha nesta quarta-feira (16), na Praça Sete, em Belo Horizonte, com um pé de maconha.

A ação levou a uma intervenção da Polícia Militar, que recolheu a planta. As informações são do Metrópoles.

Dário justificou a atitude como uma tentativa de “mostrar para a população” a planta e defender suas propostas de governo.

Nas redes sociais, o candidato aparece como um defensor da legalização da cannabis para usos medicinais e recreacionais, bem como do plantio doméstico limitado.

O nome “4e20” é, inclusive, um código universal associado ao consumo de maconha e à cultura canábica. Ele não defende, no entanto, o uso por adolescentes, afirmando que a discussão acerca do uso da planta deve vir acompanhada de informação sobre efeitos e riscos.

Durante o ato de campanha, Dário interagia com cidadãos que passavam pela praça quando um policial militar se aproximou e o questionou: “Você tá doido?”. Em resposta, o candidato afirmou estar com um colega, responsável pela planta, que possuía um habeas corpus que permite o cultivo da muda e apresentou o documento.