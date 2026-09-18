Dra. Vera Paixão destaca importância da representação do Cone Sul e do voto consciente

Após o indeferimento do registro de candidatura de um dos candidatos a deputado federal do Cone Sul, a candidata chama atenção para a importância de o eleitor conhecer a trajetória, as propostas e a situação eleitoral dos nomes que disputam a representação da região.

O episódio reforça, segundo a candidata a deputada federal, Dra. Vera Paixão, que o voto consciente passa por uma análise que vai além das propostas apresentadas durante a campanha.

Para ela, antes de escolher quem representará o Cone Sul em Brasília, o eleitor deve conhecer também a trajetória política do candidato, sua atuação anterior e sua situação perante a Justiça Eleitoral.

“Eu acredito na soberania do voto. A decisão é do eleitor e precisa ser respeitada. Mas, para fazer uma escolha consciente, é importante conhecer não apenas aquilo que o candidato promete, mas também sua história, sua atuação política e sua situação eleitoral. Afinal, as propostas precisam vir acompanhadas de condições e compromisso para serem colocadas em prática”, afirma Vera.

A candidata também defende que o eleitor observe o histórico daqueles que já exerceram cargos públicos: se cumpriram os compromissos assumidos, concluíram os mandatos e se mantiveram fiéis às propostas apresentadas durante a campanha.

“Não basta começar um mandato. É preciso cumprir o que foi prometido, permanecer trabalhando e honrar a confiança recebida do eleitor durante todo o mandato. Representar o Cone Sul exige responsabilidade antes, durante e depois da eleição”, acrescenta.

Vera destaca ainda que sua candidatura está com registro deferido pela Justiça Eleitoral e que sua trajetória profissional e institucional é parte do compromisso que apresenta ao eleitor. Advogada, ex-presidente da OAB Vilhena por três vezes, ex-vice-presidente da OAB Rondônia e Conselheira Federal da OAB, afirma ter construído sua história de trabalho em Vilhena, no Cone Sul e em Rondônia.

“Minha candidatura está de pé, com registro deferido, e construída sobre uma trajetória de trabalho e compromisso. Quero que o eleitor pesquise, compare as histórias, as propostas e as condições de cada candidato e faça sua escolha de forma consciente. O Cone Sul merece uma representação presente, preparada e comprometida em cumprir aquilo que assumir”, conclui.