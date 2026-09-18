Facebook Instagram
sexta-feira, 18 de setembro de 2026.

Homem assina TCO após emprestar motocicleta para condutor sem habilitação em Vilhena

Dono do veículo admitiu saber que o colega não tinha CNH; rapaz fugiu de abordagem e praticou direção perigosa
Diante da infração e do crime de trânsito previsto no Código de Trânsito Brasileiro, a equipe lavrou o registro policial contra o proprietário do veículo

Um homem assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por entregar a direção de veículo automotor a uma pessoa não habilitada.

A abordagem ocorreu no local de trabalho do proprietário da motocicleta.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os policiais militares localizaram o dono do veículo, uma Honda CG 160 Fan, após o condutor que estava com o veículo desobedecer a uma ordem de parada da equipe e praticar direção perigosa pelas ruas da cidade.

Ao ser questionado sobre o paradeiro da motocicleta, o proprietário confirmou que havia emprestado o veículo a um conhecido e admitiu que já sabia que o jovem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Diante da infração e do crime de trânsito previsto no Código de Trânsito Brasileiro, a equipe lavrou o registro policial contra o proprietário do veículo.

Ele assinou o compromisso de comparecer em juízo na data e horário que forem agendados pela Justiça, sendo liberado no local.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2026 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.

ATENÇÃO

Proibido copiar conteúdo desta página!