Homem assina TCO após emprestar motocicleta para condutor sem habilitação em Vilhena

Um homem assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por entregar a direção de veículo automotor a uma pessoa não habilitada.

A abordagem ocorreu no local de trabalho do proprietário da motocicleta.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os policiais militares localizaram o dono do veículo, uma Honda CG 160 Fan, após o condutor que estava com o veículo desobedecer a uma ordem de parada da equipe e praticar direção perigosa pelas ruas da cidade.

Ao ser questionado sobre o paradeiro da motocicleta, o proprietário confirmou que havia emprestado o veículo a um conhecido e admitiu que já sabia que o jovem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Diante da infração e do crime de trânsito previsto no Código de Trânsito Brasileiro, a equipe lavrou o registro policial contra o proprietário do veículo.

Ele assinou o compromisso de comparecer em juízo na data e horário que forem agendados pela Justiça, sendo liberado no local.