FICCO deflagra operação contra organização suspeita de atuar no tráfico em Porto Velho

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO) deflagrou, nesta sexta-feira (18), a Operação Mirra, com o objetivo de desarticular uma organização suspeita de atuar no comércio e na distribuição de drogas na Zona Leste de Porto Velho.

Conforme apurou o Extra de Rondônia , as investigações identificaram uma estrutura com divisão de funções, controle de pontos de venda de drogas e arrecadação mensal de valores.

Também foi constatado que parte das ordens seria transmitida de dentro de uma unidade prisional, por meio do uso clandestino de aparelho celular.

Durante a ação, também foram realizadas revistas em unidade prisional, com apoio da Gerência de Atividades de Portaria e Escolta (GAPE), da Polícia Penal.

As medidas foram autorizadas pela 2ª Vara de Garantias da Comarca de Porto Velho. Ao todo, foram expedidos cinco mandados de prisão, sendo quatro temporárias e uma preventiva, além de três mandados de busca e apreensão. Todos foram cumpridos na capital.

O material apreendido será analisado, e as investigações terão continuidade para esclarecer os fatos e verificar a participação de outros possíveis envolvidos.

Os investigados poderão responder, conforme a responsabilidade de cada um, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

A FICCO/RO é integrada pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar e Secretaria Nacional de Políticas Penais.