PRF apreende 8 kg de “supermaconha” em ônibus em Vilhena

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de quinta-feira, 17 de setembro, aproximadamente 8,24 kg de skunk, conhecido como “supermaconha”. A ação ocorreu no km 1 da BR-364, em Vilhena.

Durante policiamento voltado ao combate ao crime, os PRFs abordaram um veículo de transporte coletivo de passageiros, que realizava o itinerário Rio Branco/AC – Brasília/DF.

No decorrer dos procedimentos, a equipe policial realizou entrevista aos ocupantes, verificação de documentação e fiscalização de bagagens transportadas no compartimento inferior do coletivo.

Após averiguações, os policiais identificaram duas malas pertencentes a uma mesma passageira.

No interior de uma das bagagens, foram encontrados diversos tabletes da substância ilícita. Diante dos fatos, a suspeita recebeu voz de prisão pela prática do crime de tráfico de drogas.

A ocorrência, juntamente com o material apreendido, foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, para as demais providências cabíveis.