Em visita ao EXTRA, Anderson Pereira apresenta propostas e comenta agenda no Cone Sul

O ex-deputado estadual Anderson Pereira, candidato a deputado federal pelo Republicanos, visitou a redação do site Extra de Rondônia nesta segunda-feira (21), durante agenda pelo Cone Sul.

Em entrevista, ele falou sobre sua trajetória política e apresentou propostas que pretende defender caso seja eleito.

Entre as principais pautas, Anderson destacou a redução de impostos. Segundo o candidato, a carga tributária brasileira prejudica empresas e a geração de empregos. Ele afirmou ter assinado um termo de compromisso para defender a redução de tributos e se posicionar contra propostas de aumento de impostos.

A BR-364 também foi citada durante a entrevista. Anderson afirmou ser favorável à concessão da rodovia, mas defendeu mudanças para reduzir os impactos dos pedágios sobre produtores, transportadores e consumidores de Rondônia.

Outra proposta apresentada foi a defesa dos setores produtivos, incluindo mineração e atividade madeireira. O candidato afirmou que pretende discutir alternativas como o manejo, conciliando a exploração econômica com a preservação ambiental e o cumprimento da legislação.

Anderson também disse que pretende trabalhar pela destinação de recursos aos municípios e manter uma atuação próxima das cidades. Ele citou sua passagem pela Assembleia Legislativa e afirmou ter destinado recursos para municípios do Cone Sul, incluindo Vilhena e Cerejeiras.

Durante a entrevista, o candidato ainda falou sobre sua atuação anterior na Polícia Penal e sobre o projeto desenvolvido pelo policial penal Silvano Pessoa com a utilização de apenados em serviços de manutenção urbana e recuperação de espaços públicos.

Anderson também declarou apoio à candidatura de Hildon Chaves ao governo de Rondônia e apresentou sua avaliação sobre a gestão do ex-prefeito de Porto Velho.

Ao final, o candidato defendeu que os eleitores pesquisem a trajetória e as propostas dos candidatos antes de escolher em quem votar. Ele também destacou sua ligação com Vilhena, onde morou, trabalhou e constituiu família.