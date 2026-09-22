Ji-Paraná dá demonstração de força à campanha de Mariana Carvalho

Ji-Paraná foi palco, neste domingo (21), de uma grande mobilização em apoio à candidatura de Mariana Carvalho (Republicanos) ao Senado. Ao lado do deputado estadual Laerte Gomes, vereadores, lideranças e eleitores, Mariana participou de uma reunião que marcou a presença da campanha na região central e reuniu pessoas que já acompanham seu trabalho político. Laerte, que tem forte atuação em Ji-Paraná, também vem reunindo vereadores e apoiadores em eventos recentes no município.

O encontro também serviu para Mariana apresentar compromissos da Agenda 100 voltados ao interior. Entre eles estão o fortalecimento da saúde regionalizada, mais apoio aos municípios na busca por recursos federais, incentivo à produção e à agroindústria e formação profissional ligada às vocações de cada região. A proposta é transformar a experiência adquirida em Brasília em um mandato mais próximo das cidades.

Em Ji-Paraná, Mariana tem um legado de mais de R$ 5,8 milhões em recursos, destinados a áreas como saúde, infraestrutura, educação, esporte e assistência social. Somente para a saúde, foram mais de R$ 3,1 milhões, com equipamentos para o Hospital Municipal, centros de saúde, Santa Casa, CAPS II Raio de Luz e respiradores durante a pandemia. A trajetória na Câmara inclui dois mandatos federais, período em que atuou em áreas como saúde, educação e infraestrutura. “Eu não chego a Ji-Paraná apenas para pedir confiança. Eu volto a uma cidade onde o nosso trabalho já deixou resultados. Quero levar essa experiência para o Senado, continuar buscando recursos e fazer com que as necessidades de Ji-Paraná e dos 52 municípios sejam ouvidas em Brasília”, afirmou Mariana.