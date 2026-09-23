Eleito senador com 293.488 votos, Jaime Bagattoli pede voto para Luizinho Goebel e soma força na Direita rondoniense

O senador Jaime Bagattoli declarou apoio à candidatura do deputado estadual Luizinho Goebel e pediu votos para o parlamentar nas eleições de 2026.

O gesto reúne duas lideranças do PL em Rondônia e foi recebido por Luizinho como uma demonstração de confiança.

“Tem apoio que vem acompanhado de confiança e responsabilidade”, afirmou o deputado em mensagem de agradecimento. Para ele, saber que Jaime está ao seu lado nesta caminhada reforça o compromisso de permanecer próximo das pessoas, ouvir suas demandas e trabalhar pelo estado.

“Obrigado, Jaime, pela confiança. Vamos em frente!”, concluiu Luizinho.

Apoio e responsabilidade

O pedido de voto de Bagattoli dá força à campanha de Luizinho Goebel. Na resposta ao senador, o deputado destacou que cada manifestação de apoio também amplia sua responsabilidade diante dos rondonienses.

Bagattoli foi eleito senador por Rondônia em 2022. Luizinho exerce mandato na Assembleia Legislativa. Ambos são filiados ao PL.