Atleta de Cabixi representa Rondônia na Copa Pan-Americana de Karatê no Pará

O município de Cabixi terá uma representante na Copa Pan-Americana de Karatê, que será realizada entre os dias 24 e 27 de setembro, em Parauapebas (PA).

A atleta, faixa-roxa e senpai do Projeto Social Karatê Shotokan, chega ao evento internacional após conquistar o título da Copa do Brasil.

A participação da carateca é motivo de orgulho para o projeto social, que acompanha sua trajetória e destaca sua dedicação como inspiração para as crianças atendidas pela iniciativa.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, o idealizador do projeto, que é faixa-preta da modalidade, contou que a iniciativa começou de forma simples durante a pandemia de Covid-19, nas dependências da corporação policial local.

Na época, as atividades eram realizadas com um número reduzido de participantes em razão das restrições sanitárias. Com a liberação das atividades presenciais, a procura pelas aulas cresceu significativamente, tornando o espaço inicial pequeno para a demanda.

Diante do crescimento, o projeto passou a contar com um espaço próprio e atualmente atende mais de 80 crianças e cerca de 50 famílias, priorizando pessoas em situação de vulnerabilidade social. O trabalho é mantido com o apoio de colaboradores voluntários que auxiliam nas despesas mensais de manutenção.

Além dos treinamentos esportivos, a iniciativa oferece reforço escolar para os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem ou notas baixas no ensino regular. O projeto também desenvolve atividades de ensino musical, buscando combinar esporte, educação, disciplina e cultura no desenvolvimento dos alunos.

A equipe pedagógica do projeto conta com instrutores responsáveis pelas aulas de artes marciais, pela disciplina e ordens de instrução, além do ensino de música, sob a coordenação geral da senpai faixa-roxa.

Ao longo de cinco anos de atuação, os atletas do projeto acumulam conquistas e medalhas em campeonatos estaduais. O responsável pela iniciativa ressaltou ainda a relevância do apoio da comunidade e da imprensa local na divulgação e no fortalecimento do projeto social.

Com a classificação para a Copa Pan-Americana, a iniciativa amplia sua projeção no cenário esportivo e consolida uma trajetória construída a partir do atendimento esportivo e social a dezenas de famílias em Cabixi.