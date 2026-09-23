XI INTERMED RO/AC reúne esporte, solidariedade e shows nacionais em cinco dias de programação em Vilhena; confira

Vilhena recebe, entre os dias 14 e 18 de outubro, a XI edição do INTERMED RO/AC, evento que reúne estudantes de Medicina de Rondônia e do Acre em uma programação com competições esportivas, ações sociais, integração universitária e shows nacionais.

A organização estima a participação de aproximadamente 2 mil atletas durante os cinco dias. As atividades serão realizadas em diferentes espaços esportivos da cidade, com competições que poderão ser acompanhadas pelo público durante o dia.

Em visita ao Extra de Rondônia na manhã desta quarta-feira, 23, o diretor de Ações Sociais da Intermed Vilhena, Leonam Rosaboni, detalhou que a programação esportiva contará com modalidades como futebol, handebol, peteca, vôlei e natação, entre outras. “É um evento com foco nos esportes. Nós trazemos as atléticas desde Vilhena até Rio Branco, no Acre”, afirmou Leonam.

A pontuação conquistada pelas atléticas em cada modalidade será somada para definir a classificação geral. Ao final das disputas, as equipes receberão troféus e medalhas conforme os resultados obtidos.

PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS

Os horários e locais das competições serão divulgados pela organização. O público poderá acompanhar a programação atualizada por meio do Instagram oficial do INTERMED RO/AC.

Além das atividades esportivas, o evento contará com shows nacionais. O acesso às apresentações será mediante ingressos, que serão vendidos na portaria.

AÇÃO BENEFICENTE

A edição de 2026 também terá uma ação beneficente para arrecadação de alimentos não perecíveis. Segundo Leonam, a expectativa é reunir aproximadamente três toneladas, que serão destinadas a doações em Vilhena. “Esse ano nós pensamos em uma coisa diferente para fazer no Intermed, que foi uma ação beneficente, uma arrecadação de alimentos das outras atléticas com a nossa, para fazer a doação aqui na cidade”, afirmou.

SHOWS

Segundo a organização do XI INTERMED RO/AC, a programação musical contará com atrações nacionais durante quatro dias do evento, com apresentações no Parque de Exposições de Vilhena. Os portões serão abertos a partir das 22h, com apresentações de artistas locais e atrações nacionais.

Quarta-feira (14): apresentação de MC Jacaré e Everton Detona, show com ingressos disponíveis ao publico para compra na portaria ou antecipado nos pontos de vendas físicos e on-line.

Quinta-feira (15): apresentação de Tília e DJ WJ, em show exclusivo para os participantes que adquiriram o pacote do INTERMED pelo site oficial do evento.

Sexta-feira (16): apresentação de Federah e DJ Felipe Morais, em show exclusivo para os participantes que adquiriram o pacote do INTERMED pelo site oficial do evento.

Sábado (17): apresentação de DJ Jarana e Bonde do Tigrão, show com ingressos disponíveis ao publico para compra na portaria ou antecipado nos pontos de vendas físicos e on-line.

O dia 18 de outubro encerra o período oficial do XI INTERMED RO/AC, conforme o calendário divulgado pela organização.

A organização informa ainda que as festas oficiais possuem regras próprias de acesso e segurança. Entre as normas divulgadas no site oficial está a proibição da entrada de menores de 18 anos nas festas oficiais.

Os ingressos podem ser adquiridos na Rota Universitária e no Retrô Bar, ou por meio dos contatos informados pela organização: Paloma: (84) 9966-0676 e Leonardo: (65) 9691-0730.