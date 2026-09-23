FIMCA participa da 10ª Corrida do Coração com ações de saúde e apoio aos participantes

O Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA foi parceiro da 10ª Corrida do Coração, realizada pela Sociedade Rondoniense de Cardiologia (Socerom). A iniciativa reuniu atletas e participantes de diferentes idades com o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas e conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a saúde do coração.

Como patrocinadora master do evento, a FIMCA também esteve presente por meio de acadêmicos dos cursos de Fisioterapia e Medicina, que contribuíram diretamente com o atendimento aos participantes durante a corrida.

Os acadêmicos de Fisioterapia atuaram na realização de massagens e na recuperação dos corredores após a atividade física. Já os estudantes de Medicina participaram das ações de saúde, com aferição de pressão arterial e verificação de glicemia, oferecendo suporte aos participantes e colocando em prática conhecimentos adquiridos ao longo da formação acadêmica.

Para a acadêmica Nathaly Molino, do 9º período de Fisioterapia, a participação no evento foi uma oportunidade de vivenciar a atuação profissional em um ambiente voltado à promoção da saúde. “Participar da 10ª Corrida do Coração é uma experiência muito importante para a nossa formação, porque temos a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos que aprendemos em sala de aula e vivenciar de perto a atuação do fisioterapeuta. Oferecemos massagens e auxiliamos na recuperação dos atletas, contribuindo para o bem-estar deles e, ao mesmo tempo, adquirindo experiência”.

A presença dos acadêmicos reforça a proposta da FIMCA de aproximar a formação universitária da comunidade, proporcionando experiências práticas que contribuem para o desenvolvimento profissional e, ao mesmo tempo, ampliam o acesso da população a ações de prevenção e cuidado com a saúde.

Para o presidente da Sociedade Rondoniense de Cardiologia, Luiz Gasparelo, a Corrida do Coração tem como principal propósito estimular a prática de atividades físicas como parte dos cuidados com a saúde. “A Corrida do Coração é um evento que visa promover a saúde e estimular todas as pessoas, atletas, não atletas, pessoas que têm doenças cardíacas e as que não têm doença nenhuma a praticar atividade física. Queria agradecer a todos os parceiros, em especial à FIMCA, patrocinadora master desse evento, que sem eles não seria possível a realização dessa grande Corrida do Coração”.

A participação na 10ª Corrida do Coração reafirma o compromisso da FIMCA com iniciativas que incentivam hábitos saudáveis, prevenção de doenças e qualidade de vida, além de proporcionar aos acadêmicos experiências que integram conhecimento, prática profissional e responsabilidade social.