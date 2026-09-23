Após acidente, Laércio Torres relata mudança de olhar sobre a saúde pública: “Só compreendemos a dimensão quando precisamos”

Reconhecido pela atuação na infraestrutura de Vilhena, o candidato a deputado estadual e ex-secretário de Obras Laércio Torres passou a olhar para a saúde pública por uma perspectiva pessoal.

Em recuperação após um grave acidente, ele afirma que a experiência de depender de atendimento médico ampliou sua compreensão sobre as necessidades dos pacientes e de suas famílias (leia mais AQUI).

Sua trajetória pública esteve ligada à pavimentação asfáltica, à recuperação de estradas e ao desenvolvimento da cidade.

Segundo Laércio, essa experiência também os assuntos que escolhia defender. “Eu sempre falei de obras porque era a área em que eu trabalhava, em que conhecia os problemas e sabia como contribuir. Muita gente fala de saúde como um clichê eleitoral. Eu tinha receio de levantar essa bandeira sem conhecer de perto essa realidade e acabar sendo leviano com um assunto tão sério”, afirma.

O acidente trouxe uma vivência que mudou essa percepção. A necessidade de cuidados, a dependência de uma equipe médica e o próprio processo de recuperação deram outro significado a um tema que, até então, ele acompanhava principalmente de fora. “Quando você está em uma cama, precisando do sistema público de saúde, entende a dimensão de tudo isso. Entende o que representa um atendimento, um exame, uma cirurgia e a presença de quem cuida de você. E pensa nas pessoas que precisam da mesma assistência, mas moram longe dos grandes centros”, relata.

Para Laércio, essa preocupação ganha ainda mais importância nas regiões distantes de Porto Velho. Ele destaca a angústia das famílias que, além de enfrentar uma doença ou um acidente, precisam lidar com a distância para buscar atendimento.

A saúde passa, assim, a ocupar um espaço central em suas preocupações, somando-se à experiência na infraestrutura. “Continuo acreditando na importância de uma cidade bem cuidada, com asfalto e condições para crescer. Mas hoje carrego também o olhar de quem precisou ser cuidado. É uma experiência que vou levar comigo para a vida”, conclui.