Ieda Chaves visita Cabixi e Colorado do Oeste e presta contas investimentos em áreas essenciais

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), que disputa a reeleição (44.123), esteve na segunda-feira (21), em Cabixi e Colorado do Oeste durante mais uma etapa do projeto “Pé na Estrada”. Ao longo da agenda, a parlamentar percorreu bairros, conversou diretamente com moradores, visitou estruturas públicas e apresentou um balanço dos recursos destinados aos dois municípios por meio de emendas parlamentares. Entre 2023 e 2026, os investimentos somam mais de R$ 3,5 milhões.

Ieda Chaves destinou R$ 640 mil em emendas parlamentares para Cabixi, com recursos voltados às áreas de infraestrutura, educação e assistência social. Os investimentos estão distribuídos entre ações realizadas, recursos pagos e entregues, além de projetos em tramitação.

Na área de infraestrutura, foram destinados R$ 240 mil pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp). Desse total, R$ 100 mil foram aplicados na reforma da quadra de lazer e esporte da Escola Família Agrícola Cone Sul, enquanto R$ 140 mil foram destinados à reforma de uma Unidade de Saúde.

Na área de assistência social, foram destinados R$ 100 mil para o Programa do Leite e Vida. Para a educação, estão previstos R$ 300 mil para a implantação de três salas sensoriais na rede municipal. O recurso encontra-se em processo de tramitação. “Seguimos percorrendo o Cone Sul de Rondônia, de porta em porta, olhando nos olhos, ouvindo cada cidadão e prestando contas do trabalho que realizamos até aqui. A melhor parte é poder levar uma mensagem de esperança. Com trabalho, diálogo e compromisso, seguimos juntos construindo uma Rondônia cada vez mais forte”, declarou Ieda Chaves.

Colorado do Oeste

Em Colorado do Oeste, o volume é maior: R$ 2,9 milhões, distribuídos entre saúde, infraestrutura, educação, cultura, esporte e causa animal. Na saúde, R$ 1 milhão em procedimentos cirúrgicos eletivos, exames de endoscopia digestiva alta e colonoscopia, aquisição de ambulância Tipo A para o Hospital Municipal Dr. Pedro Granjeiro Xavier, custeio de cirurgias especializadas e compra de medicamentos. Na infraestrutura, R$ 815 mil para a construção e reforma do Ginásio Municipal de Esportes, a reforma da quadra do Centro de Convivência da Criança e do Adolescente (CCA) e a aquisição de veículo para apoio às ações municipais.

Enquanto isso, na educação, R$ 300 mil para mobiliário escolar com foco em inclusão. Em cultura e esporte, R$ 265 mil, incluindo a comemoração do aniversário do município e a participação da equipe Sub-16 no Taca Brasil de Clubes.

Na causa animal, R$ 400 mil para castração, medicamentos e ações de bem-estar animal e R$ 100 mil para a aquisição de veículo de transporte de animais. “Foram dias maravilhosos, de muita conversa, escuta e encontros com esse povo tão acolhedor. Saio daqui de Colorado do Oeste com o coração transbordando de gratidão e ainda mais fortalecida pelo carinho recebido. Seguimos com o pé na estrada, ouvindo cada cidadão e levando conosco a certeza de que ainda temos muito trabalho pela frente”, acrescentou a candidata.