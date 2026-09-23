Rumo ao Senado: Sílvia Cristina realiza grande reunião em Vilhena

A candidata ao Senado Sílvia Cristina realizou em Vilhena, na noite desta terça-feira (22), uma grande reunião finalizando uma mobilização durante todo o dia, com caminhadas, visita à empresas e entrevistas. O primeiro suplente Marcelo Lucas, que é do Cone Sul, acompanhou Sílvia em todas as mobilizações.

“É uma crescente em nossa campanha, recebendo cada vez mais manifestações de apoio. As pessoas nas ruas mostram confiança em nosso nome e em Vilhena não foi diferente. Agradecer a todos que nos receberam com muito carinho e dizer que o time do bem não para de crescer, rumo ao Senado”, disse Sílvia.

Marcelo Lucas avaliou que “a mobilização mostrou que Vilhena está fechada com o time do bem, o time pro Senado. Vamos seguir trabalhando para levar a mensagem de trabalho e de compromissos com a população”.